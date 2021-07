Euro2020, Finanza: sequestrate magliette della nazionale contraffatte

CATANIA – Sequestrati oltre 80 articoli riguardanti “EURO 2020” in vendita presso due negozi di Catania. Ecco il bilancio dell’attività della guardia di finanza, che negli ultimi giorni è in campo per contrastare il fenomeno della contraffazione. Un primo intervento è stato effettuato nella zona di via Plebiscito dove erano in vendita, oltre alle bandiere e sciarpe, alcune magliette della nazionale italiana. Per attirare l’attenzione di un pubblico più vasto i prodotti erano “pubblicizzati” su internet.

La seconda attività di controllo era espletata nei pressi di via Galermo. L’operazione di servizio si è conclusa con il sequestro di 14 maglie, 5 sciarpe, oltre 50 bandane e 9 bandiere della nazionale di calcio italiana e di oltre 100 articoli del Calcio Catania privi di logo o con logo contraffatto e il deferimento di due cittadini catanesi alla Procura della Repubblica di Catania per i reati di contraffazione e ricettazione.