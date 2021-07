Fratelli d’Italia cresce, arriva l’assessore allo Sport Quagliana

L’assessore allo sport, al turismo e alle politiche giovanili del comune di Campofelice di Roccella, nel Palermitano, Francesco Quagliana, ha aderito a Fratelli d’Italia. Lo annuncia in una nota il coordinatore provinciale Raoul Russo. “Ho sempre creduto che la serietà e la passione siano qualità che contraddistinguono una persona in qualsiasi ambito, Giorgia Meloni ha lavorato duramente in questi anni di lunghe battaglie, dimostrando di essere un vero leader di centrodestra, tenace e coerente – dice Quagliana -. Per questo la mia scelta in Fratelli d’Italia è naturale e il mio impegno per il territorio continuerà con coraggio e lealtà, affinché il nostro progetto politico possa realizzarsi ed estendersi in tutta la provincia di Palermo. Da giovane amministratore – aggiunge – sono felice di entrare a far parte di Fdi, un grande partito di donne e uomini che negli anni ha voluto costruire un progetto importante che guarda con convinzione alla valorizzazione dei giovani e al forte radicamento nei territori. Ringrazio Raoul Russo, il coordinatore della città di Palermo Francesco Scarpinato, Carolina Varchi e il coordinatore cittadino di Campofelice di Roccella Calogero Fricano per il grande affetto che mi hanno riservato e l’entusiasmo con cui mi hanno accolto”. “Anche questo nuovo ingresso conferma come il progetto politico di Giorgia Meloni, ormai leader della Destra italiana, continui a riscuotere molto interesse sia in campo nazionale che locale e come il nostro partito stia diventando sempre più attrattivo grazie al lavoro quotidiano anche in provincia di Palermo”, commenta soddisfatto Raoul Russo.