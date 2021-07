Il conducente si presenta dai vigili: “Fuggito? Ero spaventato”

FIUMEFREDDO DI SICILIA – “Ero spaventato e sono fuggito”. Già ieri sera, poco dopo l’incidente in via Bellini in cui è rimasto gravemente ferito un 14enne, il conducente della Fiat Punto è andato spontaneamente dai vigili urbani per raccontare quanto fosse accaduto. Il 21enne, assistito dall’avvocato Michele Pansera, ha detto agli agenti della polizia locale di essersi allontanato perché molto turbato dallo scontro con lo scooter. Intanto saranno le indagini a permettere di ricostruire la dinamica dell’incidente, confrontando le dichiarazioni del conducente con i rilievi effettuati sul teatro del sinistro. E intanto si stanno cercando delle telecamere di videosorveglianza che possano aver immortalato il momento dell’impatto.

Resta riservata la prognosi per giovane scooterista che è ricoverato in Rianimazione all’ospedale Cannizzaro di Catania. Ieri sera, dopo l’arrivo in elisoccorso, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Il ragazzo ha riportato una frattura alla gamba, diverse ferite in altre parti del corpo e un trauma cranico.