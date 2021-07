Italia-Spagna sale l’attesa: maxischermi in città

PALERMO – Questa sera, ore 21, allo stadio Wembley di Londra si giocherà la semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna. L’attesa è tanta anche a Palermo.

Per evitare il nascere di assembramenti non ci saranno dei maxi schermo in piazza, ma ce ne saranno alcuni sparsi per l’intera città. Uno sarà posizionato alla Fiera Expo del Mediterraneo in corso al Palagiotto, a piazza Giotto. Anche in altri punti saranno posizionati, come nei pub o ristoranti che hanno organizzato la visione collettiva della partita: Ai Corrieri, in piazza Cattolica, con il proiettore; chi volesse seguire la sfida fra in riva al mare può scegliere fra il Molo Sant’Erasmo e il Nautoscopio al foro Italico; o ancora sotto i portici all’Officina in via Bertolino Giuseppe Puglisi. Su iniziative dei privati video proiettori anche nei mercati storici della Vucciria e a Ballarò.