Lega, Luparello nominata vice commissario cittadino

PALERMO – Sarà Elisabetta Luparello la vice a Palermo del commissario cittadino, Alessandro Anello. Vice responsabile collegi di Palermo dell’area metropolitana, cosi ha stabilito il segretario regionale Nino Minardo nell’ambito del consolidamento della struttura che sta operando in tutta l’isola. 28 anni, responsabile provinciale della Lega giovani da 2 anni, accanita sostenitrice di Matteo Salvini.

“Sarò lieta di dare un contributo a questa città, devastata dall’esperienza Orlando, e voglio specialmente migliorare le condizioni di giovani e famiglie. Grazie a segretario Nino Minardo per avere riposto in me la sua fiducia. Un grazie particolare ad Igor Gelarda, che è stato sin dall’inizio il punto di riferimento di Salvini a Palermo, e lo è ancora, per l’energia e l’amore che pone ogni giorno per la sua città, per me modello di buona e giovane politica. Palermo ne ha bisogno.”