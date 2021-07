Meta Catania, ecco il portoghese Tiago Cruz

CATANIA – La Meta Catania Bricocity non si ferma e continua la corposa campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione.

La società rossazzurra è lieta di annunciare un altro importante innesto di caratura internazionale di grande livello qualitativo. Vestirà il prossimo anno la maglia rossazzurra della Meta Catania Bricocity il nazionale portoghese Tiago Cruz. Universale di grande qualità, con una spiccata confidenza con il gol e assoluto astro nascente del futsal portoghese. Per lui grande visione di gioco ed la capacità di vedere la porta come pochi: lo scorso anno, infatti, in forza al Belenenses ha firmato ben 18 reti in stagione.

Gli occhi della Meta Catania Bricocity erano già puntati fin dalle sue prime apparizioni nelle fila della nazionale Under 21 dove ha messo a segno ben 7 reti in 14 presenze ufficiali. Insomma, uno dei giovani portoghesi più interessanti, già nel giro della nazionale maggiore. La sua carriera parte da un club importante come il Rio Ave e il Braga con il quale ha conseguito anche il titolo vice campione portoghese.

Dopo Vaporaki e Matamoros ecco Tiago Cruz per una Meta Catania Bricocity che guarda con grande fiducia al futuro.