Minaccia di dare fuoco all’ufficio postale con dentro i dipendenti

CATANIA – Un uomo di quarantasei anni ha tenuto Paternò con il fiato sospeso perché ha minacciato di dare fuoco all’ufficio postale e agli impiegati dentro. Per questo motivo i carabinieri, questa mattina, sono intervenuti all’interno dell’ufficio postale di via Bellini a seguito delle molte rischieste d’intervento arrivate al 112. L’uomo, che si trovava in forte stato di agitazione, aveva già cosparso l’ingresso della Posta con del liquido infiammabile. L’intervento dei militari ha evitato il peggio. Ma tre dipendenti sono stati comunque soccorsi dal 118 per un malore a seguito dell’inalazione dei fumi del liquido incendiario. Il 46enne è stato quindi denunciato per danneggiamento seguito da incendio. Sono in corso di accertamento le cause del gesto.