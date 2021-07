Ordine degli Architetti, insediato il nuovo Consiglio

PALERMO – Si è insediato ieri il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Palermo. È composto da tutti e quindici gli architetti che si erano candidati alle recenti elezioni con la lista “Valore Architetto“: Iano Monaco, Cesare Arangio, Lina Bellanca, Cinzia Bellavia, Giulia Canale, Isabella Daidone, Carmelo Galati Tardanico, Giuseppina Leone, Emanuele Nicosia, Mauro Pantina, Walter Parlato, Nino Polizzi, Alberto Proto, Roberto Termini, Ale Simon.

Il Consiglio ha eletto Presidente Iano Monaco, Vicepresidente Vicario Walter Parlato, Vicepresidente Giulia Canale, Segretario Carmelo Galati Tardanico, Tesoriere Emanuele Nicosia.

“Assicuriamo tutti i colleghi ai quali ci lega il comune amore per un mestiere bello e difficile come il nostro – dice il neo presidente Monaco – che metteremo tutto il nostro impegno per affermare le ragioni della buona architettura, del buon governo del territorio, del rispetto delle esigenze della collettività e dell’etica dei comportamenti, rivendicando il diritto-dovere degli architetti di esercitare il proprio mestiere nelle migliori condizioni”.