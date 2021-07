Palermo, Massolo è arrivato in città

PALERMO – Messo a segno il secondo colpo di mercato per il Palermo. Il club di viale del Fante si è assicurata le prestazione del portiere classe ’96 Samuele Massolo, che si aggiunge a Maxime Giron arrivato la scorsa settimana e ufficializzato il primo di luglio.

Massolo è arrivato questa mattina in città e si è recato allo stadio Renzo Barbera dove ha conosciuto i dirigenti rosanero. Subito dopo si è sottoposto alla viste mediche di rito e poi firmerà il contratto che lo legherà al club di viale del Fante.

Il nuovo acquisto dei rosanero prenderà il posto di Mattia Fallani, che non tornerà in prestito in Sicilia e darà maggiori garanzie in caso di assenza di Pelagotti tra i pali. Il tecnico Filippi conosce bene il calciatore per averlo avuto alla Virtus Entella nella stagione 2018/2019, quando era ancora secondo di Boscaglia.

Dopo aver completato il reparto Castagnini sarà chiamato a rinforzare l’attacco dove sembra che Saraniti sia in partenza, così come Lucca e serviranno necessariamente due prime punte di peso.