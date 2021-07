Scuola, il ministro Gelmini: “Al lavoro per una riapertura in presenza”

Il ministro per gli Affari regionali: "Sto operando per mettere in campo una sinergia con i governatori"

ROMA – “Io so che i ministri dell’Istruzione e dei Trasporti, Bianchi e Giovannini, ci stanno lavorando e io a mia volta con la Stato-Regioni sto operando per mettere in campo una sinergia con i governatori”: lo ha detto il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini relativamente alla riapertura delle scuole in presenza.

“Noi cerchiamo di rendere coerente la data di inizio delle scuole in tutta Italia – ha spiegato il ministro in una intervista a Radio 24 – e credo che sia giusto usare questo tempo per aumentare i trasporti e mettere in campo le disposizioni per il distanziamento. L’obiettivo del governo è quello di garantire la scuola in presenza, su questo c’è anche un forte impegno da parte della conferenza Stato-Regioni e c’è la consapevolezza che questo è un passaggio complesso per garantire un inizio tranquillo del nuovo anno scolastico”.