Sole24Ore, Pogliese in fondo alla classifica: il sostegno della Lega

CATANIA – Classifica di gradimento dei sindaci: arriva l’assist del Carroccio. Dopo i commenti che ieri hanno accompagnato la notizia del fondo della classifica stilata dal quotidiano economico occupata dal primo cittadino etneo, arriva la nota degli esponenti della Lega in Giunta. Che ribadiscono la fiducia a Pogliese, difendendone l’azione amministrativa.

La nota

“Il partito della Lega per Salvini Premier, riconferma piena fiducia e sostegno al sindaco Pogliese, oggi più di ieri, poiché un sondaggio farlocco non può certo mettere in discussione uno straordinario lavoro di risanamento e ripartenza della città di Catania, ferita da un pesantissimo dissesto che ha nomi e cognomi ben precisi e gravata da una pandemia che ha segnato gravemente la tenuta economica e sociale della città”.

Il governo della città

Gli esponenti della Lega etnea sottolineano il lavoro di collaborazione di questi anni, che ha visto la Lega crescere: oggi la giunta conta due assessori salviniani, Fabio Cantarella, dalla prima ora e oggi anche Alessandro Porto. “Con il primo cittadino siamo da tre anni orgogliosi coprotagonisti, nella giunta e nel consiglio comunale, di una stagione di rinnovamento con la convinta approvazione di Matteo Salvini – sostengono ancora, elencando tutto quel che è stato realizzat negli anni.

L’elenco delle cose fatte

Il pagamento degli stipendi, in una città in dissesto, il rilancio del turismo sportivo, l’innovazione: un elenco di azioni che l’attuale amministrazione avrebbe portato avanti. “Con l’Amministrazione Pogliese abbiamo realizzato innovazioni nel campo della Smart City per i servizi digitali che mettono Catania al quinto posto in Italia – dicono ancora. Avviato processi di valorizzazione delle professionalità interne; rilanciato il turismo sportivo e congressuale; aperto decine di cantieri dopo anni di vuoto progettuale; invertito una rotta di tolleranza verso la cattiva gestione nella raccolta dei rifiuti che in passato ha prodotto persino azioni corruttive e che a breve sfocerà nel nuovo appalto settennale fondato sul porta a porta”.

“Se domani si votasse, Pogliese vincerebbe”

“Catania con Pogliese è questo e molto più, come sanno i cittadini catanesi che conoscono la generosità di un uomo sempre in mezzo alla gente, nei quartieri, dopo anni di asfittica autoreferenzialità – concludono. Siamo certi che se domani si celebrassero le elezioni, il sindaco Pogliese avrebbe ancor più del 52% della sua prima elezione, altro che ultimo posto in classifica”.