Spinazzola: “Intervento riuscito, ci vediamo presto!”

Al minuto 77 della gara tra Belgio e Italia, valida per i quarti di finale di Euro 2020, Leonardo Spinazzola arresta la sua corsa accusando un forte dolore alla gamba sinistra. Pochi istanti dopo si distende a terra portando le mani al volto: scoppia in un pianto disperato perché probabilmente ha già capito di essersi fatto male in maniera “grave”. Viene portato via in barella dopo una prestazione quasi perfetta nella corsia mancina dell’undici degli Azzurri.

L’esito degli esami del giorno dopo è la conferma di quanto presagito poche ore prima: rottura del tendine d’Achille, Spinazzola deve dire addio agli Europei. La notizia sconvolge molti compagni Azzurri che ormai avevano imparato a conoscere l’affidabilità del terzino in entrambe le fasi di gioco. Al rientro in Italia arriva la decisione di operarsi, dunque lasciato il ritiro con i compagni di nazionale il calciatore della Roma è volato in Finlandia per l’intervento chirurgico.

L’operazione è riuscita con successo e Spinazzola sembra essere già proiettato al suo rientro in campo. “Intervento riuscito perfettamente. Ringrazio tutti per essermi stati vicino, siete stati davvero tantissimi! Iniziato il countdown, ci vediamo presto!”, scriverà attraverso il proprio profilo su Instagram. Ecco il post in questione di Leonardo Spinazzola poco dopo l’intervento. Il calciatore dovrà attendere circa sei mesi per tornare nel rettangolo di gioco.