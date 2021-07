Tiro con l’arco, il programma del campionato regionale

PALERMO – Dopo un anno di stop causa della pandemia, torna l’appuntamento valido per l’assegnazione dei titoli regionali di tiro con l’arco, presso gli impianti sportivi Cus Palermo. La Dyamond Archery Palermo in collaborazione col Cus Palermo, il 17 e 18 Luglio, organizza il campionato regionale di tiro con l’arco. La manifestazione sarà suddivisa in due giornate di gara, dove 200 atleti siciliani di tutte le specialità e circa 80 tecnici della fitarco gareggeranno per i titoli di classe e Assoluti, sia individuali che a squadre.

Sabato 17 luglio, alle ore 9.15, tenderanno i loro archi gli Arcieri del giovanile olimpico, Compound e arco nudo. La gara verrà svolta con la qualifica, che prevede 72 frecce, scagliate alla distanza di 60/50/40 Mt. Al termine della gara di qualifica verranno assegnati i titoli di classe, a seguire, i primi 8 Assoluti di ogni specialità si sfideranno per i il titolo assoluto. Domenica 18 luglio si disputerà la stessa modalità di gara con gli Arcieri della divisione olimpica seniores, junior e master femminile e maschile.



All’evento saranno presenti arcieri di rilevanza internazionale, tra cui l’atlea della nazionale italiana di tiro con l’arco Matteo Balsamo (pluri campione italiano), Maria Andrea Virgilio e Veronica Floreno atlete della nazionale Para – Archery qualificate per le paralimpiadi di Tokyo, Antonio Lisotta atleta di fama internazionale, ha conquistato diversi titoli italiani, ha partecipato a gare internazionali e alle Paralimpiadi di Pechino 2008.