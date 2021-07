Via Napoli, abbattute barriere architettoniche

PALERMO – “Abbattute le barriere architettoniche con l’esecuzione di due scivoli nell’impianto pedonale di via Napoli – ha dichiarato Antonio Nicolao vice presidente della prima circoscrizione – dopo la mia richiesta la RAP ha portato a termine ambo i lati, due scivoli in favore di chi è in carrozzina, ma anche per chi ha difficoltà motorie severe”.

“Come nel caso della piccola Claudia (nome di fantasia) segnalatomi da Anna Carino commerciante di via Napoli, che si è accorta delle enormi difficoltà che aveva la piccola per raggiungere il bar. Adesso l’appello è rivolto a quella piccola parte di automobilisti che in barba alla segnaletica parcheggiano la propria autovettura, davanti gli scivoli impedendo la libertà di movimento ai diversamente abili”.

Ringrazio la RAP – ha concluso Nicolao – per questo servizio davvero molto importante e la presidentessa del circolo cittadino del PD della prima circoscrizione, Tiziana Calabrese per essersi impegnata in una ricognizione conoscitiva delle barriere architettoniche sul territorio, al fine di intraprendere una iniziativa da sottoporre al neo eletto Presidente della Rap volta all’eliminazione delle stesse, rendendo ancor più agevole la mobilità dei cittadini diversamente abili”.