PALERMO – Antonio Balsamo è il nuovo presidente del Tribunale di Palermo. E’ stato designato oggi dal Plenum del Csm, che si è diviso. Ci sono state infatti due votazioni, entrambe finite 12 a 12 per i due candidati in lizza, con nessun astenuto, e in caso di parità il regolamento prevede che l’incarico venga conferito al magistrato più anziano in ruolo. Anni in magistratura giudicante, giudice a latere del processo Andreotti, un’esperienza in Cassazione, Balsamo attualmente ricopre il ruolo di consigliere giuridico nella delegazione italiana all’Onu a Vienna.