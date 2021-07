Catania ospiterà il campionato europeo di Canoa senior e under 21

CATANIA – Adesso è ufficiale. La Città di Catania ospiterà il Campionato Europeo di Canoa Polo per Nazioni Senior e Under 21. Ad organizzare la prestigiosa manifestazione sportiva è lo Jomar Club Catania del Presidente Daniele Insabella. La kermesse si disputerà dal 4 al 10 ottobre nello splendido scenario del Molo di Levante del Porto di Catania, che due stagioni fa ha ospitato la Champions League maschile e femminile. Un appuntamento di grande importanza. La macchina organizzativa si è già messa in moto. Lo Jomar Club Catania sta preparando tutto nei minimi dettagli e la città di Catania, come sempre in queste occasioni, risponderà presente.

“Si tratta di una scelta d’amore verso il mondo della canoa polo – commenta Daniele Insabella, Vice Presidente Federcanoa Italia -. Una sfida organizzativa importante che darà l’opportunità alle nazioni europee di vivere la più attesa competizione agonistica del post pandemia”.

L’European Canoe Association proprio ieri ha inviato la lettera al Presidente nazionale di Federcanoa Italia, Luciano Buonfiglio. L’Eca Board of Directors ha accolto la candidatura di Catania ad ospitare il Campionato Europeo dal 4 al 10 ottobre. Grande soddisfazione in casa Jomar Club Catania. Il sodalizio rossazzurro si lancia nella ribalta europea ed è pronto per il grande evento.