L’eruzione dell’Etna di stanotte ha provocato una copiosa ricaduta di cenere a Catania. Strade ricoperte da una coltre nera. Ecco alcuni scatti dal Palazzo della Cultura, da via Landolina, via Vittorio Emanuele e piazza Teatro Massimo. Qui le panchine sono state trasformate in una “tela” dove disegnare o scrivere “saluti”.