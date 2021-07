Cus Catania, tre atleti ai Tricolori assoluti Under 18

Ancora una manifestazione nazionale per la nostra sezione di atletica leggera. L’allenatore e responsabile di sezione Nuccio Leonardi guiderà tre atleti ai prossimi Tricolori Allievi. I campionati italiani Under 18 si terranno fra il 9 e l’11 luglio allo stadio Guidobaldi di Rieti.

Per il CUS parteciperanno Teresa Monaco e Nicholas Battaglia, entrambi impegnati sui 100 e sui 200, e Clara Alicata, che correrà i 400. Saranno in palio 42 titoli italiani nei tre giorni di gara. Venerdì in programma batterie e finali dei 100, sia maschili che femminili. Sabato, batterie e finali dei 200, oltre alle batterie dei 400. Domenica, la finale del giro di pista.