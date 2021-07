Doda: “L’obiettivo è vincere il campionato e andare in Serie B”

“La voglia e la passione per il calcio sono nate quando ero piccolo in Albania. Sono andato a trovare mio padre quando ha giocato una partita con la squadra di Kukes. Inoltre in quel periodo guardavo tante partite di Kakaà al Milan e credo che da lì sia nata in me una voglia ancora più grande di prendere sul serio il calcio. Le persone che hanno sempre creduto in me sono state sicuramente i miei familiari, che mi hanno sostenuto senza risparmiarsi in questa avventura”. Masimiliano Doda, giovane terzino albanese del Palermo, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali della Federcalcio Albanese.

Il giovane esterno di difesa, più volte convocato nel settore giovanile della Nazionale dell’Albania, ha anche parlato della sua esperienza in rosanero: “Per i progressi con il Palermo, penso che l’obiettivo di questa stagione sia passare dalla Serie C alla Serie B e speriamo che tutto vada secondo i piani. Sono molto contento perché il club palermitano mi ha dato tante opportunità e fiducia e spero di premiarlo in campo con buone prestazioni, ricevendo ovviamente anche altrettanti inviti in contemporanea dalle nazionali albanesi, che hanno un valore di straordinario per me. Il momento più bello con il club è stato quando abbiamo vinto lo scorso campionato, ma anche quando ho debuttato a livello professionistico in questa stagione contro la Ternana sono stato molto contento”.