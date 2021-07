Rifiuti, Caruso: “La Rap come una squadra senza panchina”

PALERMO – “La Rap è un’azienda fragile, non dal punto di vista finanziario, ma organizzativo, che va rifondata e rivoltata come un calzino. In questo momento di crisi per il personale ho trovato 120 dipendenti non idonei. Alcuni di questi sono stati già miracolosamente tornati idonei e potranno contribuire a superare questa emergenza rifiuti”. Lo ha detto l’amministratore unico di Rap Girolamo Caruso in una conferenza stampa dove ha affrontato a tutto campo le criticità dell’azienda.

“Avevo promesso – ha aggiunto Caruso – che entro sabato l’emergenza sarebbe stata superata. In realtà siamo arrivati a domenica notte – lunedì mattina, ma quelle 900 tonnellate che prima erano per strada adesso sono in discarica. Questo non significa che non ci siano ancora delle piccole sacche di rifiuti per tutta una serie di vicende legate da una parte al “palermitano tipo” e dall’altra alle fragilità che ha questa azienda”.

L’emergenza rifiuti a Palermo è stata amplificata negli ultimi giorni anche dalle defezioni del personale in concomitanza con le partite dei campionati europei. “Ieri non si sono presentati 23 netturbini e per noi non è un numero marginale – ha ammesso Caruso – volendo usare un paragone calcistico, è come avere una squadra con undici giocatori e una panchina vuota. Basta poco per fare saltare due-tre itinerari con venti dipendenti che non si presentano per malattia o per altro. L’unico provvedimento che possiamo adottare è la visita fiscale ma serve a poco. Credo comunque che il problema sia ormai superato. Ieri , infatti, abbiamo siglato un accordo con il sindacato che ci poneva dei limiti sul tetto di 150 ore di straordinari. Spero che in occasione della finale di domenica non si ripeterà ciò che è accaduto in occasione delle ultime tre partite. Comunque ha portato fortuna visto che abbiamo vinto – ha concluso in tono scherzoso – ma vorrei le due cose insieme: la città pulita e l’Italia trionfare”.