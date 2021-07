Euro 2020, in Italia più controlli anti assembramento per la finale

Al momento le misure non sono state ancora definite e saranno i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza a stabilirle nel dettaglio

ROMA – Rimodulazione dei servizi e potenziamento dei controlli, per evitare che si creino situazioni a rischio e assembramenti incontrollati. In occasione della finale degli Europei in programma domenica a Londra tra l’Italia e la vincente di Inghilterra-Danimarca, secondo quanto si apprende, verrà rivisto il dispositivo di sicurezza nelle fan zone – le aree con i maxischermi alle quali si può accedere con determinati requisiti – nelle piazze e nelle zone della movida nelle principali città. Al momento le misure non sono state ancora definite e saranno i Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza a stabilirle nel dettaglio.