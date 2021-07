Italia in finale: le strade di Palermo e provincia si riempiono di tifosi VIDEO

PALERMO – La vittoria ai calci di rigore contro la Spagna ha consegnato all’Italia la finale di Euro 2020, la quarta nella storia della competizione per gli azzurri. La nazionale di Roberto Mancini domenica, sempre a Wembley, affronterà la vincente dell’altra semifinale, che vedrà in campo Inghilterra e Danimarca.

Intanto per le vie di Palermo è già festa. Il traguardo, che alla vigilia sembrava inaspettato, fa festeggiato e i tifosi azzurri si sono riversati in strada con sciarpe, magliettine, cappelli e trombette per far esplodere tutta la loro gioia.