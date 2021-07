JustMary Messina, tutto pronto per la finale con Borgomanero

Non c’è tempo di rifiatare per la JustMary Messina Cocuzza che dopo aver superato in semifinale la Virtus Molfetta grazie al computo favorevole delle due gare (vittoria per 95-78 in casa in gara 1 e sconfitta 94-81 in trasferta in gara 2 per un complessivo +4) affronterà già stasera in gara 1 di finale il College Basketball Borgomanero.

La formazione piemontese ha superato in semifinale con un netto 2-0 la Virtus Siena e rappresenta un ostacolo sicuramente ostico per gli atleti di coach Manzo che dovranno ricaricare le batterie in poco tempo e giocare una gara accorta, vista anche l’importanza della differenza punti nell’ottica del doppio confronto. La squadra allenata da Di Cerbo è una formazione giovane ma con elementi già molto validi, il top scorer è il centro under Okeke (15,6 punti di media) che forma un bell’asse con il play ventunenne De Bartolomeo (13,9), punti anche dalle ali under Boglio e Ferrari (12,6 e 10,4 rispettivamente), mentre Airaghi è l’elemento più esperto coi suoi 25 anni. Contributi offernsivi importanti anche per Ghigo (6,3) e Loro (5,4) e minuti per gli altri giovani Manto, Attademo e Piscetta.

Palla a due per College Basketball Borgomanero – JustMary Messina Cocuzza mercoledì 11 luglio alle ore 20:30 al PalaCadorna di Borgomanero, arbitreranno Marcello Martinelli di Brescia (BS) e Claudio Berlangieri di Trezzano Sul Naviglio (MI).