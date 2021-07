Nuova funzione App PalermoMobilità, sarà possibile controllare il pass Ztl

L'assessore Catania: "Può diventare uno strumento utile per informare i cittadini e per offrire servizi"

PALERMO – Novità per la App di “PalermoMobilità”. Con l’aggiornamento dell’applicazione, infatti, è ora possibile avere contezza dello stato del proprio Pass ZTL. Nel dettaglio, l’utente, entrando nella sezione “ZTL” visualizzerà in basso l’indicazione relativa allo stato del proprio pass, targa del veicolo, data di acquisto pass e data di scadenza. Questo consente una migliore e più agevole modalità di controllo dello stato del proprio “storico” e contestualmente mette in condizione gli utenti di potersi organizzare per l’acquisto del pass prima della scadenza. Inoltre, è possibile tramite il portale della mobilità acquistare il pass nuovo indicando il giorno di inizio di validità. Questa funzionalità è già attiva sia per dispositivi Android che IOS.

“Continuiamo con la digitalizzazione a beneficio dei cittadini – ha detto l’assessore all’Innovazione, Paolo Petralia Camassa, sempre con l’obiettivo di semplificare l’accesso alle informazione e alla fruizione dei servizi. L’informazione sullo stato del proprio Pass ZTL è certamente intuitiva, ma oggi è più facilmente monitorabile direttamente attraverso l’APP PalerMobilità, che va aggiornata. Con SISPIstiamo lavorando anche al fine di consentire che l’avviso di prossima scadenza del pass sia inserito nell’App IO che attraverso una notifica push mette al corrente in anticipo il cittadino sulla scadenza del proprio pass”.

“La mobilità urbana – commenta l’assessore Giusto Catania – diventa più sostenibile se è supportata dall’innovazione tecnologica e dall’innovazione. La App “PalerMobilità può diventare sempre di più uno strumento utile per informare i cittadini e per offrire servizi necessari agli spostamenti ecologici”.