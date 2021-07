Palermo, cessioni e acquisti: si cerca l’attaccante e non solo

Castagnini sta vagliando tutte le piste per arrivare ai rinforzi per il reparto offensivo

PALERMO – Il Palermo scandaglia il mercato per trovare l’attaccante giusto, che possa garantire una certa quantità di gol ma la cosa non è per niente semplice.

I nomi vagliati sono stati diversi, ma con nessuno di questi si è andato oltre una semplice chiacchierata o richiesta di informazioni. La priorità, almeno sembra, è quella di cedere Lorenzo Lucca per incassare un gruzzoletto da poter reinvestire, ma non tutto perché servirà rinforzare anche altri reparti, con il secondo acquisto messo a segno. Si tratta di Samuele Massolo, portiere arrivato ieri mattina in città e che farà da vice di Pelagotti.

Per l’attacco gli obiettivi sono diversi. In lista ci sono Pietro Ciani che nell’ultima stagione ha siglato 13 gol suddivisi con la maglia del Potenza e del Bari, Luca Pandolfi autore di 6 reti, ma nei prossimi giorni potrebbero saltare fuori altri interessi.

Le difficoltà dei rosanero non sono legate solo all’acquisto dell’attaccante, anche alle cessioni. La dirigenza dovrà cedere qualche elemento ritenuto non congeniale al progetto. Due di questi sono i difensori Somma e Crivello, ma l’ingaggio percepito dal primo e il lungo contratto del secondo rendono tutto ancora più difficile.