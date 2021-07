Polizia municipale sequestra pedana in legno a Barcarello

La Lega ha commentato: "Ci vuole progetto per riqualificare quel lungomare, non le chiacchiere di chi è di fatto sfiduciato"

Sequestrata dagli agenti della polizia municipale la pedana in legno a Barcarello a Palermo. Quella stessa struttura che l’amministrazione comunale si era impegnata a rimuovere visto che pericolosa. Sono intervenuti i tecnici dell’ufficio mare e coste del Comune di Palermo che hanno coordinato le operazioni di messa in sicurezza effettuate dalla Rap. Sarà ora compito della Procura verificare eventuali responsabilità circa i ritardi , le omissioni e gli eventuali danni erariali.

Il capogruppo della Lega a Palermo, Igor Gelarda, ha commentato: “La polizia municipale di Palermo ha posto sotto sequestro La passerella di Barcarello perché priva ormai di qualsiasi condizione di sicurezza. Al momento si procede con una denuncia a carico di ignoti, in attesa che si possano stabilire eventuali responsabilità penali e danni erariali. A maggio scorso, con il consueto squillo di trombe, Orlando aveva promesso che con €55.000, presi dal fondo di riserva avrebbe fatto rimuovere la pericolosa struttura prima dell’estate. Senza però specificare di quale anno. L’estate già è inoltrata e piuttosto che la rimozione ora arriva il sequestro. Il sindaco avevo detto che la rimozione sarebbe dovuto essere il primo passo per la riqualificazione di Barcarello. Mentre è soltanto l’ennesima batosta che Orlando ha preso per la sua incapacità amministrativa. Ci vuole un progetto vero per riqualificare quel lungomare, non le chiacchiere di chi è di fatto sfiduciato dai palermitani”.