Rubano pezzi di un’auto: beccati e denunciati dalla polizia

CATANIA – LA scorsa notte, personale delle Volanti ha denunciato in stato di libertà due individui responsabili del reato di furto aggravato in concorso.

Nello specifico, intorno l’1 le volanti “Biscari” e “San Giorgio”, transitando in via Plebiscito, hanno proceduto a controllare e identificare due uomini che, a piedi, stavano trasportando un terminale di scarico di un’autovettura.

Nell’immediatezza dei fatti gli stessi hanno dichiarato di averlo asportato, poco prima, da un’autovettura posteggiata in via D’Amico. Pertanto, i due uomini sono stati denunciati in stato di libertà.