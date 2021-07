Trapani, chiuso il bando per la Serie D: Minore insiste con il Dattilo

L'imprenditore palermitano ha deciso di percorrere altre strade per far rinascere il club

TRAPANI – Si chiude senza successo il bando per l’assegnazione del titolo del Trapani calcio. Lo annuncia il sindaco della città Giacomo Tranchida con una nota.

Adesso l’unica soluzione per rivedere il calcio a Trapani è quella portata avanti dall’imprenditore palermitano Minore; cioè rilevare da Michele Mazara il titolo del Dattilo e cambiare denominazione e sede sociale. Per questo nei prossimi giorni lo stesso Minore si recherà a Trapani e cercherà di imprimere una accelerata alla trattativa, che sembra rallentata per via di alcuni documenti da fornire allo stesso imprenditore dal club.

I tifosi attendono notizie, in attesa di capire se il prossimo anno potranno vedere nuovamente il Trapani in campo oppure no.