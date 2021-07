Ufficiale, Baldini sulla panchina del Catania

CATANIA. Nessuna sorpresa. Nessun colpo di scena. Nessun tentennamento.

Francesco Baldini torna a sedere sulla panchina del Calcio Catania: anche se, in verità, l’allenatore toscano su quella panchina era rimasto in pectore, ed oggi prosegue quello che aveva cominciato sul finale della passata stagione. Da quel 18 marzo, giorno in cui prese il posto dell’esonerato Raffaele. Un cammino quasi da record quello del finale di campionato per i rossoazzurri prima di incappare nella sciagurata sfida play-off contro il Foggia.

Nessun fulmine a ciel sereno, dunque, nella scelta di Baldini: due anni di contratto per lui.

I dubbi che restano sono, semmai, quelli legati alle questioni extracampo. Alla programmazione ed alla liquidità (economica) di un progetto Sigi che, in questa seconda stagione di gestione deve far conoscere obiettivi ed (eventuali) ambizioni.

Baldini: “Catania è una prima scelta”

“Affronto questa nuova avventura con un entusiasmo immutato rispetto a quel giorno di marzo in cui strinsi la mano per la prima volta a Nico Le Mura e Maurizio Pellegrino, a Torre del Grifo – esordisce l’allenatore etneo -. Ringrazio i dirigenti e tutta la società per la fiducia che mi viene concessa e per la serietà dimostrata: il progetto basato sulla continuità mi è stato prospettato con chiarezza e senso di responsabilità. Abbiamo dovuto pazientare qualche giorno in più, per mettere nero su bianco, ma ho atteso volentieri e con l’idea fissa del rientro a Catania, perché c’è sempre stata piena convergenza sul piano programmatico e perché Catania è naturalmente una prima scelta. Sarà bellissimo – conclude Baldini – vivere l’emozione della prima gara al “Massimino” con i nostri tifosi”.

“Una conferma meritata”

“La conferma di Francesco Baldini, preceduta dal lavoro e dalla fondamentale indicazione del direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino, è ampiamente meritata – spiega l’amministratore unico, Nico Le Mura -. Le indubbie qualità professionali e morali del nostro allenatore sono ancor più preziose, oggi, perché rappresentano la continuità e quindi le certezze pur nel contesto di un rinnovamento in corso. Con mister Baldini abbiamo sempre mantenuto un rapporto cordiale e schietto, andiamo avanti insieme con la massima convinzione. A lui, i migliori auguri di buon lavoro”.