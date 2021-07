Viale Lazio, arriva la pista ciclabile: il sindaco firma l’ordinanza

PALERMO – Arriva la nuova pista ciclabile in viale Lazio, a Palermo, dopo quelle di viale Campania, viale Emilia, via Ausonia e via Praga. L’ordinanza firmata dal sindaco Leoluca Orlando prevede l’istituzione in via sperimentale di una corsia riservata alle due ruote nel tratto di viale Lazio (lato destro) fra viale Campania e via Molise, il primo pezzo dell’asse monti-mare che consentirà di collegare i tratti già esistenti in viale Piemonte, viale Campania, via Restivo e via Sciuti.

“Contiuna il nostro impegno per la mobilità dolce e per una città ecologica”, dice l’assessore alla Mobilità Giusto Catania commentando il provvedimento che istituisce la pista monodirezionale (verso via Aspromonte) che sarà separata da uno spartitraffico. L’asse monti-mare sarà lungo tre chilometri e mezzo, da viale Michelangelo alla Favorita, passando per viale Lazio, via Di Giorgio, piazza don Bosco e via Imperatore Federico.