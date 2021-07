Lavoratori in nero, sanzioni per due lidi a Marina di Ragusa

RAGUSA – Carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro e della stazione di Marina di Ragusa hanno effettuato dei controlli in stabilimenti balneari sanzionando due lidi perché impiegavano dei lavoratori in ‘nero’. Per uno dei due è scattato il provvedimento di sospensione dell’attività, a causa della sproporzione del numero di lavoratori irregolari (due italiani, un rumeno) rispetto al totale.