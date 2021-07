Leoluca Orlando passa al Pd, consegnata la tessera Dem

PALERMO – Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, aderisce al Partito democratico. La notizia era già stata anticipata da Livesicilia. A dare l’annuncio ufficiale ora è il segretario provinciale del Pd, Rosario Filoramo, dopo avere incontrato Leoluca Orlando insieme al segretario regionale Anthony Barbagallo, al vicesegretario nazionale Giuseppe Provenzano e al deputato regionale Giuseppe Lupo. L’incontro, che sancisce il ritorno del sindaco di Palermo tra i Dem, è avvenuto nella sede dell’unione provinciale del Pd in via Bentivegna, dove è stata consegnata la tessera.

“Orlando ha deciso di portare la sua storia e la sua esperienza politica dentro un partito che, da Roma a Palermo, è forza trainante del centrosinistra, condividendone così il sistema di valori ed il percorso intrapreso – commentano Filoramo e Barbagallo-. Adesso l’obiettivo è costruire una grande alleanza per sconfiggere la destra siciliana”.

“A nome del coordinamento di LeftWing (l’area che nazionalmente fa riferimento a Matteo Orfini) diamo il benvenuto a Leoluca Orlando nel Partito Democratico – dice Mario Meli -. Allo stesso tempo riteniamo che il segretario del Pd di Palermo, Rosario Filoramo, debba urgentemente liberare il partito dallo stato confusionale in cui lo ha cacciato rassegnando le dimissioni dalla carica di segretario. In poche settimane abbiamo assistito a “capriole politiche” che assumono, al contempo, il sapore del dramma e della barzelletta: siamo passati dall’opposizione alla giunta, agli atti per il bene della città, al trionfalismo per l’adesione del Sindaco con la contestuale autocandidatura dello stesso Filoramo alla carica di primo cittadino. Tutto ciò senza alcuna condivisione con il gruppo dirigente, con una direzione correntizia, statutariamente nulla e che rischia di travolgerci in pratiche da “azzeccagarbugli”.

“Queste metodologie non fanno altro che confermare la validità della nostra scelta di separare le strade dalla gestione Filoramo e continuare a lavorare sul rinnovamento del Pd a cominciare dagli appuntamenti elettorali del prossimo anno”