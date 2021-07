Meta Catania, Messina ancora in rossazzurro

Per Messina sarà il settimo anno in rossazzurro con 7 reti nelle ultime due stagioni

CATANIA – Basi solide, appartenenza e colonne portanti su cui reggere il futuro. La Meta Catania Bricocity legata al simbolo e alle bandiere rossazzurre è lieta di annunciare il rinnovo contrattuale del “Profeta” Giovanni Messina.

Sacrificio, voglia e applicazione per un giocatore duttile, importante e carismatico. Tre le reti nella regular season, da urlo la rete contro la Came Dosson in Final Four, per un’altra preziosa pietra di dedizione verso la causa etnea. Modello di giocatore tutto lavoro, forza e intelligenza e simbolo assoluto dei valori della Meta Catania Bricocity.

Per Giovanni Messina sarà il settimo anno in rossazzurro con 7 reti nelle ultime due stagioni. Insomma, Giovanni Messina rappresenta la colonna portante del sodalizio etneo specchio di continuità ed attaccamento al progetto tecnico.