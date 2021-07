Ok alla legge per il voto dei 18enni per eleggere il Senato

Il Parlamento dà il via libero definitivo alla riforma che sarà promulgata tra tre mesi per consentire di chiedere il referendum confermativo

ROMA – Palazzo Madama approva la riforma costituzionale che attribuisce anche ai 18enni la possibilità di eleggere i senatori. Con il voto di oggi il Parlamento dà il via libero definitivo alla riforma che sarà promulgata tra tre mesi per consentire di chiedere il referendum confermativo, dato che non è stato raggiunto il quorum dei due terzi. I sì al Senato sono stati 178, i no 15 e 30 gli astenuti. La riforma entrerà in vigore dalle prossime elezioni politiche e farà si che le due Camere abbiano la stessa base elettorale con le stesse maggioranze politiche. Sono quasi 4 milioni i giovani, tra i 18 e i 24 anni, che acquisteranno l’elettorato attivo per il Senato.