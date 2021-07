CATANIA. La mail sulla casella di Posta certificata è arrivata in serata al termine di un pomeriggio più che travagliato.

Il Calcio Catania è ufficialmente iscritto al prossimo campionato di Serie C. Poche righe, così come da prassi, da parte del massimo organo federale della Figc per certificare che la documentazione presentata (e, ovviamente, il bonifico) era in linea con quanto richiesto.

Si tira, dunque, un sospiro di sollievo.

Già. Perchè chi è ancora convinto che la presentazione della domanda d’iscrizione fosse solamente un atto dovuto, resta totalmente fuori strada. Certo, non c’è nemmeno da esultare come se ci si fosse messi tutti i problemi alle spalle ma lo scoglio – che ad un certo punto pareva fosse divenuto insormontabile – è stato aggirato.

Adesso c’è da programmare. Adesso c’è da trovare linfa economica. Adesso c’è da rincuorare l’ambiente. Adesso c’è da allestire una rosa. Adesso non si può chiedere alla piazza di tirare a campare.

Adesso, insomma, tocca ancora alla Sigi.

Le parole dell’amministratore unico, Le Mura

“Non abbiamo fatto mistero delle difficoltà vissute negli ultimi mesi e per questo oggi riteniamo di dover sottolineare con soddisfazione la certezza dell’iscrizione. È un merito da condividere. Non dimentichiamo le concrete testimonianze d’amore raccolte da una tifoseria fiera e meravigliosa, che si è prodigata non solo economicamente ma anche in termini organizzativi. È stata importantissima la pronta e convinta adesione di un migliaio di persone in pochi giorni all’iniziativa “Uniti per il Catania”, cosi come sono stati preziosi i gesti di amici che hanno dimostrato di non essere soltanto sponsor ma parte integrante della vita rossazzurra.Lo sforzo supplementare dei soci SIGI, dovuto ma particolarmente faticoso in una fase molto complessa, è stato fondamentale e infine ha consentito di tagliare il traguardo. È il valore dell’insieme, che rende grande il Calcio Catania anche nelle difficoltà: per noi, la matricola federale 11.700 resta la priorità. A tutti i cuori rossazzurri, un sincero grazie”.