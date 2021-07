Vaccini, Figliuolo: “Corsie preferenziali negli hub per il comparto scuola”

ROMA – Corsie preferenziali per i professori negli hub vaccinali: è l’indicazione alle Regioni del Commissario Francesco Figliuolo, che ha aperto il fronte della scuola nella campagna per immunizzare gli italiani. Il generale ha scritto una lettera alle Regioni e alle Province autonome per accelerare la vaccinazione di prof e personale scolastico e universitario creando corsie preferenziali negli hub e mettendo in campo i medici di territorio per raggiungere tutti, docenti e non, in maniera più capillare.

Tra i territori più indietro con la vaccinazione del personale scolastico, secondo il report pubblicato il 2 luglio dalla struttura commissariale anti Covid, c’è la Sicilia, dove la percentuale di vaccinati con una dose o con dose unica è al 56,4% contro una media nazionale per il comparto scolastico che si attesta all’85 per cento.

Intanto, nel decreto Sostegni-bis, si cercano le risorse fino a 400 milioni necessarie per l’assunzione di nuovi insegnanti. In Italia raggiunto il 40% di immunizzati. Sul tema discoteche, Matteo Salvini insiste e annuncia che nel Cdm di oggi la Lega insisterà per le riaperture.