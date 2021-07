Zaccardo: “Spero che il Palermo possa tornare in alto”

PALERMO – “Non conosco benissimo le dinamiche interne, ma da fuori resto sempre un simpatizzante rosanero e non posso che fare il tifo per il Palermo. Quest’anno speravamo tutti nella promozione, purtroppo non è andata bene, ma siamo fiduciosi. Speriamo che la proprietà e i dirigenti possano fare tutti gli sforzi possibili per riportare questa piazza dove merita”. Lo dichiara l’ex difensore Cristian Zaccardo tornato a Palermo dove è ospite di Giovanni Tedesco per il campus organizzato dall’Asd Monreale Calcio.

Il prossimo campionato il Palermo affronterà i derby contro Catania e Messina, che Zaccardo ha disputato nella massima serie: “Sono sempre partite particolari, per i siciliani poi sono più sentiti. Quando li ho giocati io erano dei bei tempi per tutta la Sicilia, dato che eravamo tutte e tre in Serie A. Saranno partite avvincenti e speriamo che possano tornare tutte in altre categorie”.