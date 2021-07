MESSINA – L’ufficio per l’emergenza Covid della Citta’ Metropolitana di Messina insieme con altri Enti ha predisposto il cartellone eventi “Le vie dei vaccino” che prevede, fino a settembre, spettacoli e manifestazioni estive nei luoghi della cultura, durante i quali verranno somministrati anche i vaccini.



Per il commissario commissario Covid 19 di Messina, Alberto Firenze: “La campagna vaccinale si amplia anche con ‘Le vie del mare’ che si svolgera’ anche nei lidi e sulle navi, con l’obiettivo di incrementare le inoculazioni per ripartire in sicurezza dopo l’estate”. Il progetto e’ legato alla campagna vaccinale siciliana per unire salute, cultura e intrattenimento.