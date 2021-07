Carini, dopo la tragedia proclamato il lutto cittadino

CARINI (PA) – Proclamato il lutto cittadino per domani, 10 luglio, nella comunità di Carini. Il Comune che si trova non lontano da Palermo è ancora sotto shock per la scomparsa del giovane Gabriele Congliaro, rimasto schiacciato dal peso della porta di calcio del campo comunale Sofia, di Via Aldo Moro.

Il lutto cittadino è stato proclamato tramite l’ordinanza emanata dal sindaco: “Interpretando il sentimento di vicinanza e partecipazione di tutta la popolazione carinese al dolore della famiglia del ragazzo dodicenne che ha perso la vita nel grave incidente di ieri avvenuto presso il Parco Sofia, il Sindaco Giuseppe Monteleone con Ordinanza n. 20 del 9/7/2021 ha proclamato il lutto cittadino per sabato 10 luglio 2021, giorno delle esequie”.

Le esequie si terranno domani 10 luglio alle ore 17 presso la chiesa SS Rosario. Intanto le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini registrate dal circuito di videosorveglianza. Si cercano di capire l’esatta dinamica dell’accaduto. Da quanto trapelato ieri sera il dodicenne, che si trovava al parco con alcuni amici, si sarebbe aggrappato alla porta da calcio, che gli sarebbe caduta addosso e lo avrebbe schiacciato.

Gli inquirenti, che hanno lavorato fino a tarda notte e sequestrato il campo, hanno anche ascoltato gli amici di Gabriele.