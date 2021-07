Catania, acquistato il palermitano Stancampiano

CATANIA – Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Stancampiano, nato a Palermo il 9 gennaio 1987. Il portiere siciliano, che il 7 marzo 2020 ha esordito in B con la maglia del Trapani, ha collezionato 52 presenze in terza serie sommando le gare disputate con il Livorno, nella passata stagione, e con il Cuneo, nel 2017/18. Nel 2012/13, Stancampiano ha vissuto un’esperienza calcistica in Spagna con il Cádiz.

L’estremo difensore osserva: “Ringrazio il direttore Pellegrino, che mi ha trasmesso fin dal primo dialogo l’importanza del senso d’appartenenza e di responsabilità, e mister Baldini: ai suoi ordini ho già lavorato, a Trapani, ed è un “martello” che pretende molto dai calciatori ma dà altrettanto, anche emotivamente. L’impatto con il Calcio Catania mi ha impressionato: voglia di lavorare, organizzazione e passione si percepiscono immediatamente. Conosco l’amore e l’ambizione dei tifosi del Catania, il loro esempio ha fatto il giro d’Italia: vengono i brividi, poche tifoserie in Italia e nel mondo hanno questo sentimento, tutta la città si è stretta intorno al club nel momento di difficoltà. Queste cose ti spingono ad indossare una maglia con il massimo della voglia”.

Il neo-rossazzurro ha sottoscritto un contratto biennale, legandosi al club fino al 30 giugno 2023.