Cisl su operazione ‘Timbro libera tutti’: “Comportamenti da condannare”

PALERMO – La Cisl Palermo-Trapani si complimenta con la Guardia di finanza per l’operazione ‘Timbro libera tutti‘.

“Le indagini di oggi delle fiamme gialle, come altre in passato, ipotizza comportamenti che certamente come sindacato condanniamo, siamo fiduciosi nei confronti del lavoro delle forze dell’ordine che faranno ulteriore chiarezza sulle presunte condotte di questi lavoratori del Comune di alcune partecipate”. Cosi il segretario della Cisl Palermo-Trapani, Leonardo La Piana.

“Se confermati sono casi da isolare – aggiunge – affinché non si leda l’immagine di tutti i lavoratori del settore della Pubblica amministrazione e delle Partecipate, che invece ogni giorno operano con correttezza e responsabilità garantendo i servizi. E vanno isolati perché la macchina amministrativa possa funzionare adeguatamente soddisfacendo le esigenze dei cittadini”.