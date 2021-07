“Condizionamenti mafiosi”, commissariato San Giuseppe Jato

SAN GIUSEPPE JATO (PALERMO) – Il consiglio dei Ministri ha deliberato il commissariamento per infiltrazioni mafiose del comune di San Giuseppe Jato, paese della provincia di Palermo.

Lo scorso settembre il sindaco Rosario Agostaro aveva rassegnato le dimissioni da primo cittadino dopo l’ispezione antimafia disposta dal prefetto di Palermo con l’obiettivo di verificare l’eventuale sussistenza di elementi concreti, univoci e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso.

Successivamente, anche il consiglio Comunale era decaduto in seguito alle dimissioni di massa presentate dai consiglieri comunali e la Regione aveva inviato un commissario ad acta.

Ieri, su proposta del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, il consiglio dei Ministri ha disposto l’invio di una commissione straordinaria.

“Mi scuso per questa assurda vicenda – scrisse Agostaro nella lettera di dimissioni – e per questi avvenimenti che mi portano a concludere anticipatamente il mio mandato. La situazione che stiamo vivendo non mi consente di continuare a svolgere con serenità un compito con tutto l’impegno di sempre e la determinazione necessaria. E’ stata una straordinaria avventura improntata sul rispetto, sulla legalità vera e sulla consapevolezza di avere operato scelte positive”.