Ethos Soc. Coop. – Anomalie Bancarie, la prima società interamente siciliana al fianco dei consumatori

Ethos Soc. Coop. nasce nel 2018 grazie alle idee imprenditoriali dell’attuale CFO Mattia D’Angelo, il quale, coinvolgendo altri due professionisti, Dario Sebastiano Calì e Gianvito Chinnici, ha fatto sì che Ethos muovesse i primi passi, sino ad arrivare, ad oggi, a gestire oltre € 1.000.000,00 di debiti dei consumatori ed a recuperare a favore dei propri clienti circa € 1.500.000,00, importi derivanti da rimborsi che spettavano di diritto ai consumatori, grazie anche all’ottimo lavoro svolto da una rete capillare di referenti distribuiti in tutta la Sicilia.

Ethos Soc. Coop. è una società moderna e dinamica, in costante crescita e sviluppo, con voglia di investire sul territorio e con un unico grande motto: “metterci la faccia”, difatti sono gli stessi fondatori a curare le posizioni più complesse ed a dare una speranza ed un aiuto concreto a quei consumatori totalmente abbandonati dal sistema bancario italiano.

Cosa succede quando un cliente si rivolge ad Ethos? “In primis scopre di non essere solo!” – spiega l’attuale CEO, Dario Sebastiano Calì – “successivamente ottiene tutti gli strumenti necessari ed una squadra di professionisti al suo fianco abili nel far valere i suoi diritti nei confronti degli istituti bancari, delle finanziarie e persino verso i recuperatori del credito”.

Purtroppo molto spesso i consumatori siciliani sono con l’acqua alla gola, ed è per questo che la mission di Ethos è quella di aiutare concretamente chi è in difficoltà, divenendo uno scudo tra la banca con i suoi recuperatori e la serenità del consumatore trovatosi in difficoltà a causa delle mille vicissitudini affrontate.

L’impatto del Covid19 è stato assolutamente drammatico in ambito economico, la tranquillità delle famiglie siciliane è stata duramente intaccata da una situazione oggettivamente più grande di loro.

In questo contesto avere difficoltà nel pagare le rate di un prestito, di un mutuo, di una carta di credito o rientrare di una vecchia posizione debitoria, è diventato più arduo che mai, gli stessi recuperatori del credito, sono costretti ad essere più insistenti dato il periodo di grande crisi del sistema economico, e tutto ciò si riversa irrimediabilmente sui consumatori, che oltre a dover affrontare, come tutti, una pandemia, si trovano a perdere definitivamente la serenità, subendo a tutti gli effetti un crollo verticale della loro qualità di vita.

Quello appena descritto è lo scenario che Ethos affronta ogni giorno ormai da oltre 1 anno, clienti che rischiano di perdere la casa, persone che rischiano di vedersi pignorato lo stipendio o la pensione, ed è in questi momenti che avere un alleato in grado di difenderti fa tutta la differenza del mondo.

Cosa fa Ethos nello specifico? “In Ethos verifichiamo e analizziamo tutti i rapporti bancari stipulati dai consumatori” – chiarisce il COO, Gianvito Chinnici – “ed in particolare abbiamo 3 servizi principali”:

1. Recupero ratei di costo su Cessioni del quinto o deleghe di pagamento

“Trattasi di un servizio totalmente gratuito, grazie al quale siamo in grado, con la nostra squadra di legali e periti, di verificare se nelle vecchie cessioni del quinto stipendio o deleghe di pagamento sono state commesse delle anomalie che potessero generare recuperi e quindi rimborsi a favore dei nostri clienti”.

2. Verifica dei contratti di finanziamento

“Siamo in grado, grazie ai più moderni sistemi informatici, ed ai nostri periti, di effettuare perizie rivolte sia alla clientela che agli studi legali, al fine di dare degli strumenti forti durante le controversie bancarie”.

Può farci un esempio? “Pensiamo a tutti quei contratti quali mutui, prestiti personali, carte revolving o ancora conti correnti affidati ed altro”

3. Gestione delle posizioni debitorie

Per questo delicato servizio interviene il CFO Mattia D’Angelo, al fine di chiarire cosa nello specifico Ethos è in grado di fare per i consumatori in difficoltà.

“La gestione delle posizioni debitorie è senza dubbio il nostro core business e rappresenta appieno gli obiettivi della nostra società, aiutare le persone in difficoltà ed eliminare le asimmetrie di potere tra consumatore e banca.

La nostra attività di gestione debitoria viene svolta grazie al prezioso aiuto dei nostri legali ed al continuo aggiornamento dei nostri Debt Analyst, con i quali siamo in grado di gestire e fronteggiare qualsiasi situazione, dal debito più piccolo alla posizione più estesa e complessa.

Ethos si pone in mezzo tra consumatore e recuperatore del credito – è possibile considerare Ethos come uno scudo, una barriera, atta a restituire serenità al cliente vessato dalle mille chiamate che giornalmente riceve dai recuperatori.

Affidarsi ad Ethos significa essere motivati ad uscire da una situazione di difficoltà e voler ritrovare serenità.

Quali sono i servizi più richiesti in questo periodo? “Sicuramente il post/periodo pandemia, ha portato, purtroppo, ad un consistente aumento dei consumatori indebitati, persone che hanno sempre pagato ogni rata che a causa del Covid sono stati messi in cassa integrazione, o peggio, hanno perso il lavoro” – continua il COO Gianvito Chinnici – “la cosa importante da far capire al consumatore siciliano è che avere un debito non deve rappresentare una vergogna!”

“Spesso abbiamo a che fare con persone che considerano questa situazione poco onorevole o disdicevole, noi cerchiamo, ogni giorno, di far comprendere che molto spesso la colpa non è loro, che delle volte è il sistema bancario a spingere il consumatore verso l’indebitamento non sostenibile, e quindi ci tengo a chiudere con un messaggio: NO alla vergogna, SI alla ricerca di aiuto da parte di un professionista serio!”

I prossimi passi di Ethos, “sicuramente sviluppo tecnologico, crescita sul territorio e continua formazione” – conclude il CEO Dario Sebastiano Calì – “il nostro obiettivo è quello di essere sempre più presenti sul territorio siciliano e di aiutare fattivamente la nostra comunità, e per farlo è necessario investire sullo sviluppo tecnologico, infatti stiamo ultimando un gestionale di ultima generazione che forniremo a tutti i nostri collaboratori, al fine di rendere più rapida la gestione del posizioni su tutti i territori siciliani e siamo in continua formazione, attraverso corsi e master al fine di arricchire il bagaglio di conoscenza dei fondatori di Ethos e di chi collabora con noi”.