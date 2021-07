Gabriele travolto dalla porta: la tragedia in un video

PALERMO – La dinamica è chiara. Le telecamere di videosorveglianza hanno filmato la tragica morte del piccolo Gabriele Conigliaro, travolto dalla porta di calcio nel campetto comunale di Carini. I carabinieri hanno acquisito le riprese.

Si vede il ragazzino di 12 anni che si aggrappa alla porta che gli cade addosso. Un gesto che i ragazzini, di ieri e di oggi, fanno spesso. Non c’è stato nulla da fare. Quando sono arrivati i soccorsi avvertiti dagli stessi amichetti di Gabriele il piccolo era già morto. Il trauma cranico cranico causato dall’impatto non gli ha lasciato scampo.

Le indagini devono però accertare se la struttura metallica fosse correttamente ancorata al terreno.

VIDEO – COSI’ E’ MORTO MIO FRATELLO

Il video è stato determinante per la scelta di riconsegnare subito la salma ai parenti. L’aria del parco Sofia, tra via Aldo Moro e il cimitero comunale, è stata sequestrata per eseguire i rilievi. La Procura della Repubblica di Palermo ha aperto un’inchiesta, e per prima cosa nel fascicolo sono confluiti il video e le testimonianze degli amici di Gabriele.

L’intera comunità di Carini è sotto choc. Nel tardo pomeriggio di ieri il parco era chiuso e senza custode, ma la recinzione è divelta e per i ragazzini è stato facile entrare.