Ghirelli: “Un onore avere Palermo, Catania e Messina in C”

“La Sicilia è una regione che ha grande passione e storia calcistica per noi è un onore averle nel nostro campionato. Abbiamo sicuramente ancora problemi di sostenibilità economica e dobbiamo accompagnare tutti i club, compreso l’ACR Messina”. Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha rilasciato queste dichiarazioni durante un’intervista ai microfoni di “Tcf TV”.

Il numero uno della terza divisione italiana ha poi aggiunto: “Veniamo da un campionato e mezzo in cui gli stadi sono rimasti chiusi e le risorse fondamentali per la Serie C vengono proprio dagli incassi e dal botteghino. Non si deve arrivare a settembre, il governo deve darci immediate indicazioni per gli stadi in ottica campagna abbonamenti, il problema sarebbe serissimo per i club se non dovesse essere avviata per il secondo anno di fila”.