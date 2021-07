Meta Catania, arriva lo sloveno Benjamin Tušar

CATANIA – La Meta Catania Bricocity continua a costruire il roster per la stagione 2021-2022. Prospettiva e qualità hanno il nome di Benjamin Tušar, sloveno, ufficialmente un nuovo giocatore rossazzurro. Un altro tassello internazionale importante per consegnare forza alle ambizioni della società rossazzurra

Tušar è un laterale destro offensivo, grandi qualità balistiche e soprattutto devastante nell’uno contro uno. Insomma un giocatore che crea in maniera determinante la superiorità numerica. Giocatore importante, classe 1997, con un grande bagaglio internazionale donato dalla nazionale slovena. Benjamin Tušar ha contraddistinto prima la forza dell’under 21 slovena dal 2015 al 2017 e negli ultimi anni è colonna portante della nazionale maggiore.

Giocatore nato dalla grande scuola slovena del Siliko Futsal dove ha militato per cinque stagioni per poi passare allo Sparta Praha Futsal. In mezzo una piccola parentesi nella serie A2 italiana dove la Meta Catania Bricocity ha messo gli occhi sul suo grande talento portandolo oggi in terra etnea.