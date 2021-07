Nofrio’s cup: il Milan primo in solitaria, l’Amburgo insegue

Il Real Madrid resta ultimo in classifica e vede allontanarsi le speranze di raggiungere le finali

MARINEO (PA) – Torna in testa solitario alla classifica della Nofrio’s Cup il Milan, inseguito dal Barcellona che si aggiudica lo scontro contro l’Amburgo che scivola al terzo posto. In coda il Real Madrid resta fermo a quota 9.

L’ottava giornata è stata aperta dalla gara Borussia Dortmund-Real Madrid conclusa con il risultato di 3-2. I tedeschi riescono ad imporsi grazie alla buonissima prestazione fornita dall’estremo difensore Polizzotto, che ha salvato più volte il risultato.

A seguire si sono sfidate Milan e Ajax. I rossoneri, grazie ai cinque gol di Raineri che raggiunge quota 25 marcature, e alla tripletta di Monticelli si impongono 9-5, ma il risultato poteva essere più ampio se Di Marco sottoporta fosse stato più concreto. Gli olandesi hanno, comunque, dovuto far fronte alle numerose assenze, che sono state pagate a caro prezzo.

Importante vittoria per il Barcellona contro l’Amburgo. I blaugrana, che si sono imposti 8-4, non hanno avuto una gara agevole; i tedeschi hanno provato a rimanere in partita, ma la voglia degli spagnoli è stata decisiva.

Alla fine della prima fase della Nofrio’s Cup mancano solamente due giornate, con il Milan e Barcellona che sono ad un passo da conquistare il pass per la semifinale.