Palermo, sondaggio per Perrotta del Bari

PALERMO – La società di viale del Fante continua a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione di Serie C. Dopo gli arrivi in città di Maxime Giron, terzino mancino, e Samuele Massolo, secondo portiere, adesso i rosanero continuano a puntellare il reparto difensivo.

Il duo dirigenziale del Palermo, composto dall’amministratore delegato Rinaldo Sagramola e dal direttore sportivo Renzo Castagnini, avrebbe sondato il terreno per portare in rosanero il difensore del Bari Marco Perrotta. Il calciatore del club pugliese, classe 1994, è il centrale di difesa che avrebbe richiesto il tecnico dei siciliani Giacomo Filippi.

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, riporta dell’interessamento da parte del club rosanero per il difensore nativo di Campobasso. Tanta esperienza nel girone C di Lega Pro per Perrotta, che andrebbe a rinforzare il reparto difensivo dei rosanero in vista di alcuni possibili addii. I rosanero partiranno per il ritiro estivo in Campania il 19 luglio e in programma sono già pronte le amichevoli con Potenza e Monopli.