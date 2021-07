Rubino : “Ok alle primarie in Sicilia ma sia vera competizione”

“Ha fatto bene il segretario regionale del PD, Anthony Barbagallo, ad individuare nelle primarie l’unico strumento da mettere in campo per l’individuazione delle candidature a Palermo ed in Sicilia. Adesso animiamo la macchina organizzativa e partiamo”. Così Antonio Rubino, componente della segreteria regionale del Pd e coordinatore regionale dell’area Orfini

“Tutti noi – continua Rubino – sentiamo il dovere di dare un contributo affinché si possano svolgere primarie vere e che non diventino il luogo dove scaricare le contraddizioni interne ai partiti. La partecipazione alle primarie dipenderà dalla credibilità che sapremo dare allo strumento e dalle proposte che metteremo in campo per battere la destra più pericolosa d’Italia: per questo riteniamo che il rinnovamento della classe dirigente debba essere la stella polare che dovrà guidarci nell’individuazione delle candidature. Noi daremo il nostro contributo”.