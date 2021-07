Per salvarsi dalle minacce del fratello esce di casa dal balcone

CATANIA – Nella serata di ieri, agenti delle Volanti hanno denunciato in stato di libertà un uomo per il reato di minacce aggravate dall’uso di strumenti atti a offendere.

Intorno alle 22:30, gli agenti sono intervenuti in un’abitazione in viale Grimaldi dove, poco prima, un uomo aveva minacciato il fratello convivente con due coltelli da cucina, dopo aver danneggiato la porta d’ingresso della camera da letto dove quest’ultimo si era rifugiato con la compagna. L’aggressione è stata talmente violenta da costringere la vittima a cercare scampo in strada, scendendo dal balcone per evitare conseguente peggiori.

Nel corso dell’intervento, i poliziotti si sono assicurati che la vittima, unitamente alla compagna, lasciasse la casa familiare per trovare riparo in un luogo più sicuro.